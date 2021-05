La hazaña de Miguel Ángel Roldán para visibilizar la ELA: corona el Naranjo de Bulnes, emblema de Asturias

Con el cariño y la ayuda de sus guías, Miguel Ángel emprendió la hazaña. El sonido de su respiración revelaba la dificultad. Eran numerosos metros de pared por subir y con muchos tramos verticales que ponen a prueba la resistencia de cualquiera. Aún así, Miguel Ángel no desfallecía. "No sé si se me oye, pero lo estamos disfrutando a tope", comentaba el cordobés ante las cinco cámaras que le han acompañado durante el ascenso.