El hermano de Miguel Carcaño podrá ser investigado de nuevo por la muerte de Marta del Castillo

Miguel le había escrito una carta desde la cárcel avisándole: "Llevo cuatro años sin descansar y no puedo más. Te he demostrado que nunca te traicionaría, pero Marta tiene que aparecer. Si no me ayudas y me dejas sin opciones iré a hablar con el juez para contarle todo."

El juez creyó inverosímil esa declaración después de escuchar a los dos hermanos y a los testigos... El hermano de Miguel contestó a todas las preguntas. "No me explico por qué ahora mi hermano Miguel me atribuye el asesinato. Puede ser por venganza, por no haber comunicado con él en prisión”. "Puede que haya llamado la atención a mi hermano por el tema económico, pero estoy seguro de que ese día no discutimos". También negó que tuviera arma incluso que hubiera tenido alguna vez. Pero no era del todo cierto porque había trabajado como vigilante de seguridad.