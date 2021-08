Mikel, sin el sueño de asistir a los Juegos Paralímpicos porque el Comité no contempla el síndrome de Down

Como no se puede viajar a Tokio por las restricciones impuestas para controlar la pandemia del coronavirus , Tokio viene a España para asistir a los J uegos Paralímpicos . Por primera vez, el Comité Español abre la puerta de la "Casa España" en el Palacio de los Duques de Pastrana de Madrid. Así familiares, compañeros y amigos podrán seguir de cerca las hazañas de sus deportistas y animarlos durante las competiciones.

En esos juegos, sin embargo, y pese a haber sido campeón del mundo en atletismo hasta en dos ocasiones, no podrá participar Mikel, un joven con síndrome de Down, una discapacidad que no contempla el Comité Olímpico.