Miles de tarántulas están emergiendo del suelo de San Francisco para encontrar el amor

En busca de su "media naranja"

Son inofensivas para los humanos

Por lo general, las tarántulas masculinas pesan menos de 30 gramos y crecen hasta 6 centímetros y medio. Se mueven solas y prefieren viajar al anochecer, por lo que detectarlas no siempre es fácil.

California no es el único estado que experimenta una migración anual de tarántulas. En agosto, decenas de miles de tarántulas marrones de Oklahoma se movieron por el área alrededor de La Junta, Colorado, en busca de hembras.

Las tarántulas, aunque pueden tener un aspecto espeluznante para algunos, no son peligrosas para las personas, según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. Las toxinas liberadas por sus colmillos no son dañinas para una criatura de tamaño humano, aunque los pelos punzantes en su abdomen pueden causar irritación leve en la piel y los ojos. "Es con las arañas más pequeñas con las que siempre tenemos problemas. Estas grandes a menudo no te hacen nada", dijo Wolf a CBS.