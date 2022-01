Christian, el militar agredido por defender a una joven de una 'manada' en Huesca: "No pude ni abrir la boca"

Habla por primera vez de la brutal agresión que sufrió por defender a la novia de un compañero. Varias personas se abalanzaron contra él. "Estaba la chica gritando y me acerqué. No me dio tiempo ni a abrir la boca y me dieron un puñetazo, caí al suelo noqueado y me reventé la cabeza contra el suelo", explica el militar.