Cuatro mineros se han encerrado en un pozo como protesta en Asturias

Los mineros encerrados son David Moreira, Jesús Barreira, Jonathan González y Daniel Suárez . Según fuentes cercanas a los trabajadores, están bien y no están dispuestos a salir hasta que la situación se solucione. "Están despedidos, pero están fuertes mentalmente", señalan.

Han dicho que el primer día del encierro, el jueves, tuvieron problemas, y que incluso los responsables de Hunosa no dejaban a sus familias hablar con ellos ni meter víveres en la mina para que puedan aguantar. También se quejan de que en este tipo de encierros, los responsables enviaban a profesionales sanitarios para vigilar de la salud de los encerrados. "A día de hoy no pudo bajar ni un minero a verlos", han lamentado desde su entorno. Su familia se comunica con ellos a través de una garita. Los amigos y compañeros tienen que solidarizarse con ellos desde fuera del recinto, ya que no se les permite la entrada.