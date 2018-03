Tres días de luto oficial por el motorista muerto en Martos (Jaén)

Esta última ha afirmado que "se han puesto todos los recursos que había en nuestras manos para llevar a cabo esta operación" de búsqueda. "Deseábamos que el desenlace hubiera sido otro", ha señalado no sin unirse "al dolor de este pueblo ".

También ha asistido el capitán del Puesto de la Guardia Civil en Martos, José Martín, quien ha apuntado que la orografía "dificultaba mucho las labores de búsqueda", al tiempo que ha subrayado que "en este tipo de casos no se escatima en medios ".

Ha valorado, asimismo, la implicación "espectacular" de los vecinos hasta el punto de tener que "pedir a personas que no estuvieran habituadas para desenvolverse por este tipo de terreno que no participasen" y "no se pusiera en peligro la vida de nadie".