Vuelve Miss España y con él la polémica en plena era del 'MeToo': ¿Negocio o reivindicación de la belleza?

La doctora en Ciencias Políticas y Sociología y miembro de la Fundación Atenea, María Teresa López Ruiz considera que les uno más de los variados intentos a los que estamos asistiendo ahora mismo, de, no sólo comosino como forma de mantener los negocios y los pingües beneficios que hasta ahora se obtenían a partir de esos mapas mentales, en dinero y enNo olvidemos que

El "negocio" de Miss España llegó importado desde EEUU en 1929 y continuó realizándose cada año hasta 1935, interrumpido por la Guerra Civil y la posguerra. No fue hasta 1960 que volvió a organizarse siempre con la participación exclusiva de mujeres. En 1996 se premió al primer Míster España, incluyendo por primera vez a los hombres en el concurso.

"Me parece una actividad de alto riesgo para el avance de la igualdad. Por seguir alimentando la cosificación y sexualización de las mujeres y sus cuerpos . Frente a otras posibilidades de encuentro, diálogo posibilidades de ir construyendo otras concepciones y discursos que no sexualicen más a las mujeres que seamos consideradas como objetos al servicio de los deseos y exigencias de los hombres ."

Así expresa su desacuerdo la socióloga y doctorada en Estudios de género, Antonia Ávalos Torres que rechaza la vuelta de Miss España, por el reforzamiento de los tópicos sobre la belleza y la femineidad. "No pienso que tengan que ser despreciables los cuerpos cuasi perfectos o de determinados rasgos y características raciales. Lo que pongo en cuestión es la imposición de un modelo de belleza, muy europeo, caucásico, o bien cuando se ponen de moda rasgos más exóticos de mujeres de países distintos a los europeos. Me gusta que las mujeres podamos sentirnos bellas, cómodas con nuestros cuerpos, rasgos faciales, etc.. Lo que cuestiono es tener que someternos a un modelo de belleza."