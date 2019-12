El misterio de la desaparición de Wafa continúa: Había quedado con una amiga tras salir de casa de un hombre

PER FAVOR MÀXIMA DIFUSIÓ!!!!



Li diuen Wafa, és de la Pobla Llarga i té 18 anys. Fa dos semanes va eixir de casa d'un home en la localitat de Carcaixent quan es dirigia a casa d'una amiga on mai va arribar.



Si algú l'ha vist que contacte amb l'instagram que hi ha a la foto. pic.twitter.com/EMvD0x3qGi