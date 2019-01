Una modelo chilena denuncia en Internet las agresiones de su exnovio

"Un día empezó con un empujón contra la pared y nunca paró , fueron los "peores tres meses de mi vida, me mordía la cara y orejas, me tenía los brazos verdes siempre y dedos marcados", denuncia la víctima.

Consuelo resalta que no sabía a quién pedirle ayuda y por eso guardó silencio durante bastante tiempo. "Mi hermana me vio en la espalda con dedos marcados color morado con verde y los brazos verdes, le contó a mi mamá. Ella me sacó la venda y terminé con él", publicó Vergara.