Una modelo fitness con dos hijos anima a otras madres a cuidarse: "Todos tenemos las 24 horas del día"

“Se trata de priorizar. Yo no me siento en el sofá a ver la tele. Si quieres algo, haz que funcione. No te quedes sentado quejándote de que los demás lo tienen todo. Mi marido y yo nos prometimos que no sacrificaríamos nuestras propias identidades al ser padres. Hemos hecho que nuestros niños se adapten a nuestro estilo de vida. Si no te gusta tu trabajo, ¡cámbialo! Si no eres feliz en tu relación, toma medidas para solucionarlo”, anima.