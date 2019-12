Mónica, "la única estudiante sorda de Euskadi discriminada", reclama un intérpete para seguir estudiando

"La única estudiante sorda de Euskadi discriminada"

"Pierdo el 80% de la información que se da en clase"

El problema, explica, es que a medida que transcurren las clases, a diferencia de sus compañeros, va “muy atrasada”. “Cada día me esfuerzo para mantenerme informada porque no dispongo de intérprete LSE. Estuve bastante tiempo escribiendo correos a las instituciones educativas para solicitar ayuda, pero no tuve respuesta alguna. Nada. No atendieron mi problema” cuenta, confesándose “disgustada” y “harta”. “Ya no soporto más esa situación”, denuncia, clamando que no se prolongue y pidiendo una solución ya: “Esta es mi protesta y continuaré luchando”, asevera, pidiendo que su causa se extienda por las redes sociales con el objetivo de que hagan caso a su ruego.