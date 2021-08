Los efectos de la quinta ola: la mortalidad de mayores en residencias se ha quintuplicado en solo un mes

No obstante, no solo aumenta la mortalidad en residencias . Desde el 13 de agosto, con 63 fallecidos, los decesos se han duplicado sin bajar de 120 , hasta alcanzar un pico de 201 muertes notificadas este lunes, relativas al último fin de semana. Y solo 24 horas después el Ministerio de Sanidad ha comunicado otros 190 decesos.

Las vacunas , no obstante, han recortado 10 puntos la mortalidad : “El porcentaje de los infectados vacunados es menos del 5% ”, apunta Dolores Díaz, de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Ourense.

No obstante, recalcan, sin mascarilla y sin distancia no se evitan muertes: “El virus sigue conviviendo entre nosotros y si no respetamos las medidas que tenemos esto sigue pasando y sigue ocurriendo”, apunta Mar Casal, médico de urgencias y microbióloga.