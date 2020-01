Un mosso mata presuntamente a su exmujer y se suicida en Tarrasa

El hombre, de 42 años, tenía un hijo de una anterior pareja. Los vecinos dicen que era muy reservado, pero que nunca había tenido brotes agresivos, aunque desde que ambos se separaron en verano, él no paraba de acosarla a todas horas. La víctima no había presentado ninguna denuncia previa.

La madre de la joven se encontraba en la casa cuando ocurrieron los hechos. Una vecina cuenta que oyó "un ruido raro y sabia que no eran petardos. Primero uno y luego otro. Me dijeron primero que se había suicidado, pero yo sabia que una persona no se mata con dos disparos".