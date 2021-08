El crimen de María Isabel, la vendedora de la ONCE de Albacete , tiene todavía muchas incógnitas, como el móvil del principal sospechoso.

A partir de las 5 de la tarde el datáfono con el que vendía los cupones y su móvil dejaron de funcionar. Algunos de los conocidos afirman que el acusado "era muy fanático de la lotería, y si algún día no tenía dinero, como esta mujer era tan confiada, le decía: pues luego me lo pagas."

Los vecinos dicen que él le debía dinero, e incluso los vieron discutir : "Porque tú me debes dinero, que yo no te debo dinero, y sí le debía dinero"

Dos días después, acudió al restaurante donde había trabajado anteriormente y entró a la cocina a hablar con su antigua jefa: "Gloria, te has enterado de que se ha perdido la chica esta. Digo, sí me he enterado, madre mía. Entonces él empezó a decir: a saber, lo que le habrá pasado si es que alguien la habrá cogido o se la habrán llevado, como tanta gente conocía", dando a entender que alguien la habría raptado para robarle.