Un amigo de Archie aseguró que "corrí muy rápido por la pista y cuando me acerqué al fondo lo vi tirado allí. Tan pronto como lo vi, me di la vuelta. No podía mirar atrás. Llegó una ambulancia y tuve que irme porque no podía soportarlo más. Todavía no puedo creer que se haya ido. No era tonto. Sabía montar y sé que no intentaría pasar por debajo de la barrera a esa velocidad".