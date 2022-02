Muere la actriz Isabel Torres, protagonista de 'Veneno', a los 52 años, víctima de un cáncer de pulmón

“Sin darme cuenta, he hecho de mi vida una batalla. Una batalla que no sé si acabará pronto o un poquito más tarde. Lo que sí tengo claro es que no voy a dejar de batallar hasta el último momento”, confesada la protagonista de ‘Veneno’ en Sábado Deluxe. La peor de las noticias la recibió durante el rodaje de ‘Veneno’. Fue entonces cuando a Isabel Torres le comunicaron que tenía cáncer y ella aseguraba que “fue un palo terrible”: “No me lo esperaba”, apuntaba la actriz en ‘Sábado Deluxe’.