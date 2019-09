Muere un joven de 20 años ahogado en una piscina privada de Sevilla

Un hombre de unos 20 años de edad ha fallecido por ahogamiento en la piscina particular de una vivienda en Mairena del Aljarafe, en Sevilla. En un comunicado, el servicio de Emergencias 112 Andalucia ha explicado que el suceso se ha producido sobre las 19,10 horas, cuando se ha recibido el aviso de un particular que solicitaba asistencia médica para un hombre que no respondía tras haber caído a la piscina de una casa en la calle Tartessos y que ya había sido sacado del agua.