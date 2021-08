Muere Beatriz Arrastia, madre de Isabel Preysler, a sus 98 años

Siempre ha estado alejada de los focos. No obstante, Beatriz Arrastia pisó el plató de ' Volverte a Ver ' tras la invitación de sus propios nietos. Tamara y Julio Iglesias Jr. fueron los que decidieron hacerle una sorpresa a su abuela y decirle en público y delante de todas las cámaras todo lo que la querían.

Al recibir esta sorpresa en el programa de Telecinco presentado por Carlos Sobera, Beatriz Arrastia quiso agradecerles todo el cariño a sus dos nietos a los que definía como "maravillosos". "No tengo palabras para expresar el cariño que les tengo. Ese cariño que es tan importante en la vida. Me sale del alma. Me conocen bien, saben lo que quiero", comenta la madre de Isabel Preysler.