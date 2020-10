La primera ola del coronavirus en España azotó sin piedad a muchas familias. No solo la enfermedad causó la muerte de muchos de sus seres queridos, sino también el desbarajuste que produjo en el sistema sanitario . Así lo denuncia Lydia Sainz-Maza en El Correo de Burgos. Su hermana Sonia falleció de un cáncer de colon con metástasis sin lograr ni una cita presencial con su médico de cabecera.

El 18 de junio acudió al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras conseguir cita en Traumatología. No obstante, allí se limitaron a decirle que no veían ‘lumbociatalgias’, tal y como su médico de cabecera ponía en el informe. La derivaron entonces al rehabilitador, cuya cita tiene en 2021. Pero Sonia no pudo aguantar el dolor y acudió a las Urgencias, donde tras una exploración la mandaron a casa con una tendiditis músculo isquiotibial. Dos días después, fue a las Urgencias del Hospital de Cruces, donde le detectaron lumbalgia y le reprocharon el ir en plena pandemia.