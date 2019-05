Muere Doris Day, la pareja de pantalla de Rock Hudson, a los 97 años

Doris Mary Ann Kappelhoff , conocida como Doris Day (Cincinnati, Ohio, 1922), no solo fue actriz, sino también una cantante de pop tradicional y jazz.

Entre sus películas más reconocidas se encuentran Té para dos, El hombre que sabía demasiado o A la luz de la Luna. Trabajó con Rock Hudson en Pijama para dos, No me mandes flores y Voluntarios.

Presumió de sus 95 años

Una de las anécdotas más divertidas en sus últimos años fue cuando la actriz Doris Day celebró su 95 cumpleaños presumiendo de buena salud y de activismo en las redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención sobre ese aniversario es que todo el mundo le calculaba menos años. Su publicista, Charley Cullen Walters declaró públicamente que "Doris goza de una gran salud y ahora está más cerca aun de alcanzar su centenario. No me extrañaría que celebremos su aniversario 100 dentro de cinco años". No ha podido ser, aunque se ha quedado cerca.