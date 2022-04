Muere atragantada la mujer de José Cabrera, colaborador de ‘Cuarto Milenio’

De hecho, Iker Jiménez le dedicó unas palabras de homenaje en el cierre de uno de sus programas de Cuarto Milenio antes de producirse la trágica noticia. "Con Cabrera me ha pasado una cosa curiosa. Tuvimos unos años de pausa, luego volvió Cabrera, parecía un miura. Me di cuenta, le he observado, no ha cambiado, hemos cambiado nosotros, el mundo de la comunicación en general. Como todo se ha vuelto más suave, nadie quiere faltar a nadie, hay miedo a no agradar… él habla como hace unos años”, dice Iker al respecto.