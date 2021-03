Rosana, devastada por la muerte de su hermano: "Ayer te fuiste y hoy me siento descosida"

"La foto no es buena...pero mi hermano la hace buena y bonita como él", comenzaba escribiendo, antes de informar sobre el fallecimiento de su hermano que tenía cáncer de pulmón. "Ayer te fuiste y hoy me siento descosida", expresaba.

"Tengo un roto por el que entra frío y rabia, y un montón de cosas que sólo deseo dejar de sentir pronto, porque no son buenos remiendos", escribía la cantante. " Nos dejas un montón de recuerdos tan bonitos como tu alma, cosidos con hilo rojo... y con eso me quedo para siempre", añadía.

"Te quiero, te admiro, te respeto y no me costará trabajo no olvidarte, porque siempre serás en quien soy... uno de mis retales favoritos", concluía antes de despedirse: "Hermanito... me tienes a un silbido".