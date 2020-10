Muere un 'influencer' ucraniano que negó la existencia del covid19 tras contraer el virus

El youtuber Dmitriy Stuzhuk tenía 33 años cuando falleció

Comenzó a tener síntomas después de un viaje a Turquía

Había negado la existencia del SARS-CoV-2 y terminó muriendo por complicaciones después de haber contraído el virus en un viaje a Turquía. El 'influencer' de fitness Dmitriy Stuzhuk, de 33 años, tuvo que enfermar para darse cuenta de que el virus es una amenaza muy real.

Previamente había compartido desde su cuenta de Instagram, a la que siguen más de 1 millón de personas, que no creía en la enfermedad. Después de contagiarse y darse cuenta de su error, Stuzhuk utilizó dicha cuenta para contar su experiencia con la enfermedad

“Como todos saben por las 'storys', estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de regresar a casa, por primera vez hubo entusiasmo por al menos escribir algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos: también pensé que no había covid, y todo esto es relativo. Hasta que me enfermé”, admitía este amante de los deportes y la vida saludable.

El 'influencer' comenzó a percatarse de algunos síntomas en el segundo día de su viaje a Turquía. Y, al regresar a Ucrania, decidió ir al médico y a hacerse varias pruebas, incluyendo la del covid19. “Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, por lo que pensé que podrían ser consecuencia de hacer deporte, cambiar el clima y la nutrición, y además dormir con el aire acondicionado encendido”, relató.

Stuzhuk decidió quedarse en un hospital por algunos días, pero no se sintió completamente cómodo pues no había ni comida, ni papel de baño. No obstante, los médicos le revelaron que podría continuar con su tratamiento en casa, por lo que fue dado de alta.

“He decido que será más conveniente y cómodo para mí estar en cuidados remotos en casa, donde tengo todas las condiciones para un tratamiento normal. Al final, siempre puedo acudir a los servicios adecuados. Eso y en casa, como dicen, y las paredes sanan. Mi estado es estable”, finalizó la que sería su última publicación.

Pero, a pesar de las buenas noticias, las cosas se deterioraron rápidamente horas después de haber regresado a casa. Según su ex esposa, Sofia Stuzhuk, la enfermedad le comenzó a afectar su corazón y Dmitriy perdió la consciencia. “Dima (Dmitriy) tenía problemas con su sistema cardiovascular… Su corazón no está soportando”, publicó Sofia en su cuenta de Instagram. Finalmente el pasado viernes, la también 'influencer' anunció la muerte de su ex pareja.

A través de un mensaje más largo, la mujer se despidió del padre de sus tres hijos y aunque recalcó que ya no estaban juntos, explicó que siempre estará agradecida por el tiempo en su relación y los hijos que le dio. “Sí, no tuvimos una buena relación. Sí, hubo muchos problemas. Pero esta relación nos dio tanto. Hemos vivido y experimentado mucho contigo. Estuviste allí en dolor y alegría… Te estaré agradecida por el resto de mi vida por nuestros tres hermosos hijos”, compartió Sofía en ruso.