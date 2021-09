Jorge Lis, el expiloto negacionista, muere de coronavirus en el Hospital de la Fe de Valencia

Cuando enfermó, el piloto de 46 años mostró su arrepentimiento. Su hermana Elena se encargó de dar a conocer públicamente su arrepentimiento para convencer a los negacionistas de que se vacunen. “Yo creo que hay mucha gente que no está vacunando y esa es a la gente a la que me dirijo, para que no pase lo mismo que nosotros, que es un auténtico infierno. No sabéis el horror que es tener a un familiar en la UCI”, dijo la hermana de Lis en una entrevista en Europa Press.