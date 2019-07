Muere una joven de 19 años tras consumir una pastilla de éxtasis en un concierto en Palma

" Fue una locura de juventud lo que hizo, no es que consumiera habitualmente. Ella no tenía antecedentes por drogas. Lo que pasa es que empezó a hacer malas amistades que la llevaron por el mal camino", explicó su hermano Lautaro, que añadió que era muy deportista: "Le encantaba el hockey y practicaba natación".

Paulo Moyano, el padre de la joven fallecida, ha mostrado en Facebook su dolor por la muerte de Milagros: "Mi vida se rompió, no encuentro explicación, no encuentro consuelo, qué injusticia, era tan feliz, una travesura de adolescente se me la llevó".