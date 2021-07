Muere la estrella porno Kristina Lisina al caer desde un piso 22: encuentran un mensaje en su mano

La actriz de películas pornográficas Kristina Lisina , conocida en el ambiente por su seudónimo de Kriss “The Foxx”, ha muerto a los 29 años tras caer desde el piso 22 de un edificio de la ciudad rusa de San Petersburgo. Aunque las autoridades policiales creen que pudo haber sido un suicidio , no descartan otras hipótesis.

En el video de una cámara de vigilancia que están analizando los investigadores se ve que minutos antes de su muerte la actriz porno aparece comiendo unos snacks y entra por la entrada principal del edificio. Minutos más tarde aparece cayendo desde la alto pero no hay registro del piso 22.

Un informe de la televisión rusa que luego fue replicado por el diario británico The Sun, señala que “Recientemente se había quejado a sus amigos porque se sentía sola. Quería tener una familia y ser amada”.

La llegada de Lisina al mundo del porno ocurrió tras una mala experiencia de trabajo en el sector financiero. “Me mudé a San Petersburgo desde Krasnoyarsk; trabajé en un banco durante exactamente cinco días y me di cuenta de que no estaba interesada en eso. No entendía de qué hablar con la gente”, comentó en un reportaje citado por el medio británico.