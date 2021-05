Muere la madre de Ana Obregón a los 95 años

El reencuentro de sus padres

Tras este ingreso hospitalario, Ana María Obregón Navarro recibió el alta médica para continuar con su recuperación en su casa. Como no podía ser de otra manera, Ana Obregón compartió con todos sus seguidores cómo fue el bonito reencuentro entre sus padres.

"Bienvenida a casa mamá! Hoy es el primer día en un año que no lloro de rabia, ni de dolor, ni de tristeza. Hoy se me saltan las lágrimas de emoción no solamente porque estés de vuelta en casa mamá (eres una campeona), sino también por ese amor infinito de casi 67 años que hay entre Papá y tú", comentaba la madrileña.