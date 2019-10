Marley, el guardia civil perruno más célebre, muere a los 4 años

Y no puedo imaginar el dolor que siente ahora mismo su familia guardia civil . Con permiso dela noticia me ha dejado tocada.y desde que lo conocí haciendo un reportaje, encontrarlo en alguno de sus casos era un momento dulce. Siempre te venía a saludar con su trote peludo y te daba unos besos gigantes. Parecía un peluche. Era feliz.

Ayer sufrió un infarto. El segundo de la semana. Ahora saben que el miércoles le había dado otro. El del domingo ya no pudo superarlo. Juanma salió de casa para darle un paseo y bañarlo y volvió a su casa sin su 'niño' . Cuando le estaba lavando vio que algo no iba bien, Marley pareció que se recuperaba. Pero cuando fue a secarlo notó que su corazón se apagaba.

Disciplinado y tenaz, era el único perro que trabajaba sin correa. Eso me maravilló cuando lo comprobé. Pero me hacía gracia que fueran tan eficaz en el trabajo y a la vez su peluquera contara que se le revolvía y no le hacía caso. No le gustaba que le cortaran su melena, la que le había hecho famoso y por la que le pusieron su nombre.