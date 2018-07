Muere a los 38 años Matt Cappotelli, ex estrella de la WWE

La ex estrella de la WWE Matt Cappotelli ha muerto este viernes 29 de junio a los 38 años de edad tras no superar un cáncer, según ha indicado su esposa, Lindsay Cappotelli, en un grupo de Facebook dedicado al ex luchador.

"Hoy mi amor, mi amor fuerte, dulce y hermoso, tomó su último aliento a las 3:30 a.m. y se fue a casa para estar con Jesús... exactamente un año después su cirugía cerebral. Crees que puedes estar preparado para esto cuando sabes que está por llegar, pero simplemente no puedes. La única persona que consuelo ahora mismo es la que no puede dármela. Lo extraño tan Mucho. Sé dónde está ahora, es mucho mejor, pero no cambia lo mucho que lo extraño”, ha escrito Lindsay en la red social.