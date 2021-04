Muere los 20 años de edad la miss Saarah Ahmed tras una lucha contra una enfermedad rara

Padecía el síndrome de Ehlers-Danlos

“Mostraría las luchas diarias que enfrentamos. Me gustaría crear conciencia sobre el síndrome de Ehler-Danlos en particular ”, decía entonces sobre una enfermedad que sufren 15 personas en todo Reino Unido y que le provocaba cada día que sus huesos se dislocasen, “dolor extremo, problemas cardíacos y la curvatura de la columna”. De hecho, la joven había tenido que pasar varias veces por quirófano.

La joven falleció en el hospital

Según publica el diario ‘The Sun’, Saarah Ahmed falleció en el Hospital Freeman de Newcastle tras sufrir insuficiencia hepática y colitis grave. No obstante, su familia ha comunicado que la causa de la muerte aún no se ha confirmado.