Muere un niño de 4 años tras ahogarse en una piscina del Aquopolis Costa Daurada, en Tarragona

Salud recuerda que no hay que dejar a los niños sin vigilancia cuando están en el agua

La Consejería de Salud ha elaborado un decálogo de recomendaciones para prevenir accidentes relacionados con el baño en playas y piscinas durante el verano, entre las que destaca no dejar nunca sin vigilancia a los niños que estén en el agua o cerca de ella.

Uno de los principales factores que hay que tener en cuenta es que un niño pequeño puede ahogarse en muy poca cantidad de agua , como dos centímetros en una bañera o una piscina hinchable, por lo que no hay que dejarlos nunca solos.

Además, la piscina donde se vaya a bañar el niño ha de contar con las adecuadas medidas de seguridad (socorrista, vallado perimetral), para que los pequeños no puedan acceder libremente.

Los menores deben estar vigilados en todo momento cuando estén en el agua o jugando cerca de ella. Si el niño no sabe nadar o no nada bien es necesario ponerle un chaleco salvavidas de flotación a la hora del baño o de practicar un deporte acuático, sin embargo, los flotadores hinchables no son recomendables.