Muere el niño a quien el doctor Cavadas le extirpó un tumor cerebral más grande que su cabeza

La operación de su tumor fue una de las "más grandes" realizadas por el doctor Cavadas, tal y como indicó el mismo cirujano tras la intervención, el pasado lunes 27 de enero. Asimismo, Cavadas destacó que el niño había llegado a Valencia "malnutrido, muy débil y con un problema de coagulación no diagnosticado de origen que le hacía sangrar en cada cura".

Emmanuel padecía un fibroma osificante gigante de base de cráneo que no paraba de crecer y le impedía ver y hablar. Su caso llegó a la Fundación Cavadas a través de una entidad que tiene una clínica en el Congo y que no podía abordar una intervención tan compleja. Tras estudiar durante cerca de dos semanas este "caso raro e infrecuente", ya que "no hay muchos tumores que lleguen a este tamaño", se planeó la cirugía y fue intervenido en dos ocasiones con una diferencia entre ambas de ocho días, la última hace poco más de una semana.