Muere Omar Álvarez, el joven que afrontó un cáncer incurable sin miedo a la enfermedad

Omar Álvarez fue durante muchos años responsable de prensa de Nintendo

El joven ha fallecido por un cáncer de colon que sufría desde 2017

Lo ha anunciado su familia a través de su cuenta de Instagram

Omar Álvarez, quien fuese durante muchos años responsable de prensa de Nintendo en España, ha fallecido como consecuencia del cáncer de colon que tenía desde 2017. En octubre, anunció a sus seguidores que era incurable: le daban cuatro meses de vida. El 27 de marzo, el joven que afrontó los últimos momentos con cierto humor y llevando a cabo proyectos, ha fallecido.

"Omar ya no esta aquí y ahora, sino en todas partes y para siempre. Su familia y sus amigos queremos agradeceros todos los mensajes de cariño, apoyo y condolencia que le habéis hecho llegar, y todos los que aún quedan", publicaba su familia en un comunicado difundido a través de su cuenta de Instagram.

Además, aprovechaban para anunciar que "el proyecto al que dedicó sus últimos días y que quiso dejar listo para compartir con todos vosotros verá la luz muy pronto y os lo haremos llegar mediante todas sus redes sociales".

Tenía cáncer desde 2017

Fue el propio Omar Álvarez quien en el momento más duro de la enfermedad compartió un mensaje en sus redes para confirmar la noticia y mostrar la cruda realidad del cáncer, pero también para mandar un mensaje de positivismo en estos momentos. No fue la única vez que lo hizo, el joven compartía con humor estos momentos con sus seguidores.

"Me estoy muriendo. El tratamiento de quimioterapia definitivo no ha dado ningún resultado. Estos seis meses de auténtico infierno no han servido de nada", escribía en un emotivo texto. "Mis tumores siguen creciendo a una velocidad mayor de la esperada y mi tiempo aquí es muy limitado: 4 meses. Ya no hay tratamiento. Toca esperar a la muerte, clínicamente hablando".

"Es un batazo a los dientes en mis ilusiones, las de todos mis familiares, amigos y seres queridos que llevamos luchando con un Leviatán de fuego todo este tiempo. Es una losa infinita de pena, de tristeza y de impotencia", se sinceró. "Pero mentira", añadió, viéndole el lado positivo a su nueva operación que le quitará esos "insufribles dolores" que tiene "en cada minuto de cada día para que estos meses sean algo mas llevaderos".

Entonces, decía, esta noticia no lograría que continuase entrenando, meditando, llevando una dieta saludable y vegetariana y disfrutando de sus seres queridos y de la vida: "Nadie me garantiza ni 4 meses ni 2 ni 10. Pero han dicho 4. Pero solo voy a pelear dos opciones: 4 dignos, 100 dignos, pero ni uno por debajo de unos estándares de vida a los que no estoy dispuesto a someterme más".

"A partir de mañana la palabra cáncer y no existe en mi vida. Viviré rodeado de mis seres queridos, empleando el 100% de mi tiempo en lo que quiero y con quien quiero", decía Omar Álvarez. "No quiero que me preguntéis qué tal estoy. Estaré disfrutando de cada segundo, creedme. No estoy dispuesto a que 'la conversación' devore mi vida".

"El cáncer me va a matar, pero no me va a quitar ni un minuto del tiempo que me queda, que será brillante, preciado y precioso, porque estoy rodeado de la gente más maravillosa que existe, y por eso me sigo considerando la persona más afortunada de este mundo", concluyó, no sin antes dar las gracias.

Con estas palabras, Omar Álvarez confirmó la noticia y dejó claro cómo iba a seguir haciendo su vida tranquilo y feliz dejando el cáncer a un lado. Y su mensaje de positivismo, entonces, calaba hondo, ya que multitud de personas que lo conocen, y otras tantas que no, aplaudían su filosofía en redes.

Álvarez tenía Cáncer desde 2017 y recayó en abril de 2020 tras pasar una semana en el hospital a causa del coronavirus. "Tras una semana complicada la guinda vino al final. Tengo metástasis cancerígena, muy probablemente heredada de mi cáncer del 2017. Aun me quedan muchas pruebas y varios tipos de pelea y hay que ver cuál es la mejor", escribía en redes sociales.

En ese momento afirmaba encontrarse muy positivo y, de nuevo, lanzaba un mensaje emotivo y esperanzador: "Que nadie os tape al gente maravillosa que probablemente tengáis delante. Todo es cuestión de tiempo y sigo considerándome una persona muy afortunada, tengo todas las herramientas mentales para vivir y gente que a la que quiero y me quiere de forma incondicional".

Ya en mayo, tras realizarse todas las pruebas pertinentes, el experto de Nintendo confirmaba la peor noticia: tenía metástasis por todo el cuerpo y no existía cura posible.

"Durante los próximos meses me toca otra quimio agresiva, la peor, y luego un control viendo qué se ha podido recuperar. Tengo tiempo para ordenar mis ideas, para hacer lo que siempre quise y para respirar. [...] Voy a poder llevar una vida centrada en el arte, en mí y en querer a las personas que me rodean y que me hacen seguir siendo feliz. Es imposible no ver esto como una victoria", explicaba en su Instagram.