Muere la DJ y activista transgénero Sophie a los 34 años de edad

"Una pionera de un nuevo sonido"

Sophie Xeon colaboró con artistas tan conocidos como Lady Gaga, Maddona o Nicki Minaj. En 2017, reveló su identidad en el vídeo musical ‘It’s Okay to Cry’ y en 2018 lanzó su álbum ‘Oil of Every Pearl's Un-Insides’, nominado a los Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Dance/Electrónica.