Muere la suegra de Paz Padilla, Ana Isabel Agarrado, tres semanas después del fallecimiento de su hijo

Este 2020 no está siendo un buen año para Paz, el pasado 10 de febrero cuando fallecía su madre, Dolores Díaz, a los 91 años de edad en el hospital Puerta del Mar de Cádiz, en donde llevaba días ingresada. Doña Lola, como la conocían sus seres queridos, se encontraba en el centro médico debido a una fractura de cadera por la que tuvo que ser operada. Sin embargo, no consiguió superar la intervención quirúrgica.



Las desgracias para la presentadora de ‘Sálvame’ no terminaban ahí. El pasado 19 de julio, Paz Padilla tenía que hacer frente a uno de los golpes más duros de su vida: la dolorosa pérdida de su marido, Antonio Juan Vidal. La pareja de la humorista falleció a los 53 años víctima de un cáncer que le habían detectado un año antes. Un suceso del que la actriz todavía no se había recuperado cuando ha tenido que hacer frente a otro: la pérdida de su suegra. Ana Isabel Agarrado se ha ido para siempre tan solo 24 días después de que lo hiciera su hijo.