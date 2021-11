La hija de la fallecida llamó pidiendo una ambulancia rápido porque su madre se estaba muriendo

El SUMMA la confundió con una enferma terminal: la ambulancia tardó 19 minutos en llegar desde la primera llamada

La hija de la fallecida denuncia la actitud de la médica que le atendió, que le dijo: "Señora, su madre se está muriendo"

Un trágico error del SUMMA ha costado la vida de una mujer a la que confundieron con una enferma terminal; con una paciente de paliativos. El retraso de la ambulancia fue fatal, y el tono y la actitud de la médica al teléfono, cuando menos, cuestionables.

“Como tarden mucho se muere mi madre”, advertía durante la llamada la hija de la ahora fallecida, ante lo que la médica que se encontraba al teléfono, directamente, contestaba: “Señora, señora, es que su madre se está muriendo”.

Ante semejante respuesta, y en el momento más crítico, Beatriz, la hija de la fallecida, mantenía la compostura e insistía: “Lo mismo si vienen ya, rápido, lo mismo no se muere”.

Trece minutos después de la primera llamada de alerta, la ambulancia todavía no se había movido: “Una persona que está en situación terminal, en paliativos, es que está falleciendo, señora”, defendió la médica al teléfono, en la que era ya una segunda llamada a Emergencias por parte de Beatriz, que rápidamente intentó corregir: “Mi madre no está en paliativos ahora mismo”.

Ante la respuesta, la médica continuó: “Señora, me lo ha dicho usted, señora. ¿O me lo he inventado yo?”, a lo que la hija de la fallecida reiteró: “No. Es otra persona”.

La médica confundió los expedientes, y ante su reticencia, nerviosa, Beatriz siguió espetando: “¡Que será otra persona le estoy diciendo! Le he dicho que está crónica del corazón, con válvulas y que le cuesta mucho respirar”, volvió a explicar, ante lo cual, finalmente, la sanitaria al teléfono entró en razón: “Perdone, perdone, señora. Pues a lo mejor es que ha habido un error, efectivamente”.

Fue entonces cuando se activó por fin la UVI móvil, pero ya era demasiado tarde.

"No puedes tratar así a alguien y decirle 'tu madre se muere'"

“Si hubiesen ido y la hubiesen intentado reanimar yo creo que mi madre estaría hoy aquí con nosotros”, cuenta hoy Beatriz, quien recuerda con ojos vidriosos el trágico instante: “Te estoy llamando desesperada por una emergencia, no puedes tratar así y decir ‘tu madre se muere’, lamenta, entrevistada ante las cámaras de Informativos Telecinco.

A los 19 minutos de la primera llamada llegaron los médicos, pero ya nada pudieron hacer por salvarla.

La transcripción completa de la conversación con la médica de urgencias

El suceso, según precisa el diario El Mundo, tuvo lugar en Vicálvaro, Madrid. Tras pasar 13 minutos desde que había llamado para pedir una UVI Móvil, Beatriz volvió a descolgar el teléfono para preguntar por la ambulancia. Fue entonces cuando se produjo la polémica conversación, en la que quedó constatado el fatal error. La transcripción completa, tal como recoge el citado medio, es como sigue:

Médica: Hola, buenos días, soy el médico de urgencias.

Beatriz: Hola, buenos días. Mire, ya he hablado con un compañero suyo...

Médica: Sí. Conmigo, conmigo, señora.

Beatriz: Ah, mira, es que ya venían de camino, pero es que se me va mi madre. O sea, no respira…

Médica: Pues si no respira, entonces señora… es que ha fallecido.

Beatriz: No, no ha fallecido. A ver, se queda sin respirar y al ratito vuelve en sí...

Médica: Señora, escúcheme…

(En este instante, de fondo se cuela la voz de un hombre que debía estar junto a Beatriz: “¡Traigan una puta ambulancia de una puta vez!”)

Beatriz, mediando tras escucharse esa voz, dice entonces: Bueno, vale.

Médica: Bueno, no tengo que escuchar estas cosas, ¿vale?

Médica: Vamos a ver, señora, con la información que usted me ha dado se le ha asignado un médico que todavía no está de camino, señora, ¿vale?

Beatriz: Pues es que como tarde mucho se me va mi madre.

Médica: Señora, es que su madre se está muriendo, por lo que usted me ha contado, ¿vale? Su madre está en situación…

Beatriz: La verdad, da gusto con usted. Da gusto. O sea, me deja con una tranquilidad... Pues lo mismo si vienen ya, rápido, lo mismo no se muere.

Médica: Señora, es que tenemos muchos avisos, perdóneme, ¿eh? Pero es que una persona que está en situación terminal, en paliativos, y que hace pausas de apnea, es que está falleciendo, señora, y eso…

Beatriz: Mi madre no está en paliativos ahora mismo.

Médico: ¡Señora, me lo ha dicho usted! Paliativos de Asisa. ¡¿O me lo he inventado yo?!

Beatriz: No. Eso es otra persona. No. Es otra persona. Me está confundiendo con otra persona.

Médica: Pues perdone, usted está llamando de la calle Calahorra, ¿verdad?

Beatriz: Número (...), y yo no le he dicho que esté en paliativos.

Médica: Señora, perdóneme, pero la información que usted me ha dado es: paciente con enfermedad terminal en paliativos de Asisa.

Beatriz: ¡Que será otra persona le estoy diciendo! ¡Que mi madre no está en paliativos de Asisa! Puede haber otra persona en la calle Calahorra que esté así.

Médica: En el número (...) piso (…)

Beatriz: Pues mi madre no está en paliativos de Asisa y yo no le puedo haber dicho que mi madre está en paliativos de Asisa porque no lo está. Le he dicho que está crónica del corazón, con válvulas, y que le cuesta mucho respirar.

Médica: Perdone, perdone, señora. Pues a lo mejor es que ha habido un error, efectivamente, porque a mí me han dicho otra cosa y estaríamos hablando de otro paciente. Vale, tranquila, señora. Su madre está con un problema de corazón y ahora mismo está con mucha dificultad respiratoria, ¿verdad?

Beatriz: Es que se queda sin respirar. Se queda por momentos sin respirar.

Médica: “Vale, vale, tranquila. Discúlpeme señora. Vale, vale, no se preocupe que va una UVI inmediatamente, vale, ¿de acuerdo?

Beatriz: Gracias.

Médica: Venga, señora, y por favor…

Beatriz: Gracias, venga, hasta luego.

Médica: Gracias, venga, hasta luego.

Tras esta segunda llamada al 112, a las 10:59 y 13 minutos después de la primera, El Mundo se hace eco de conversaciones posteriores. La ambulancia tardó en llegar 19 minutos desde la primera llamada y 6 minutos desde la segunda, llegando a las 11:05.

Emergencias: “Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle?”

Beatriz: “Hola, buenos días. Mira, acabo de llamar, sé que viene el médico para acá pero es que no respira mi madre, es que se me va”.

Emergencias: ¿Qué dirección dio?

Beatriz: Calahorra (…)

Emergencias: Manténgase en línea

Tras ello, en otra conversación se escucha:

Beatriz, llorando: Hola, os he llamado ya dos veces, por favor que se muere mi madre.

Emergencias: ¿En qué calle?

Beatriz: Calahorra número (...) No está en paliativos ni nada de eso.

Emergencias: Vale, le paso con el médico, ¿de acuerdo?