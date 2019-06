La muerte de Reyes debe abrir los ojos: Sobrepasar en un 1% la velocidad permitida aumenta un 4% que el choque sea mortal

Ninguno de los 12 países europeos con límite de 90 kilómetros por hora tiene una tasa de mortalidad "mejor" que la de España desvelaba la DGT al analizar los siniestros de 2018, al tiempo que aseguraba que el exceso de velocidad no está presente en más que el 2 por ciento de los accidentes , pero no dejan de ser determinante en un 30% de los mismos.

Es vital usar el control automático de velocidad

Stop Accidentes dice que la muerte de Reyes debe servir de ejemplo

La presidenta honorífica de la asociación Stop Accidentes, Ana María Campo, ha afirmado hoy que "ojalá que la muerte de José Antonio Reyes sirva para que la gente respete los límites de velocidad, porque cuando no se respetan, se pierde la vida, como le ha pasado al futbolista. La gente tiene que darse cuenta de que saltarse los límites de velocidad trae consecuencias, terribles, como ésta. ¿Cómo es posible que circulara a 237 kilómetros por hora en un tramo marcado a 120?", se preguntó. Además, incidió en que "el accidente podría haber sido peor. Si se hubiera chocado contra otro coche, ¿qué más podría haber pasado? A mi hijo le mató otro conductor. No se me quita de la cabeza cómo estarán sus padres, su familia. Un chico tan querido, tan admirado, y no fue consciente de que la velocidad excesiva te roba la vida", ha señalado.