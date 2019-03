Fallecen un hombre y una mujer en un incendio en Barcelona

El jefe de guardia de día de Bombers de Barcelona, Antonio Cabeza , ha explicado a los periodistas ante el edificio que el piso se ha quemado "totalmente" por causas que desconocen y que ahora se investigan. Al preguntarle si el humo pudo causar las muertes, no lo ha descartado porque el fuego ha provocado una gran humareda (muy visible desde la calle).

Se ha confinado a la mayoría de vecinos en sus pisos, se ha ventilado y se ha comprobado que no había más afectados y que el edificio no estaba afectado estructuralmente. Además, el resto de pisos y la escalera no han quedado perjudicados por el tiro que ha tomado el fuego.