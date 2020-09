Una mujer asesina a sus tres hijos mientras les canta una canción de cuna

Presuntamente la mujer sofocó a los tres niños uno por uno antes de alinear sus cuerpos en el sofá . Sin embargo, no supo dar un posible motivo para el brutal asesinato . En un vídeo que obra en poder judicial, Rachl confiesa que asesinó a Zane, de tres años, a Mireya, de un año, y a Catalaya, de siete meses, sin saber lo que hacía.

Además, culpa a su familia por no prestarle atención suficiente a los comentarios en los que ella misma había dicho que no se encontraba bien en cuanto a su salud mental. Según las autoridades, el clip dura aproximadamente seis minutos y en él la madre pide a sus familiares que no la dejen sola en el proceso.