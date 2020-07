Una mujer se casa con su exhijastro, al que crió desde que él tenía siete años

Que el amor no tiene reglas lo demuestran historias como la de Marina Balmasheva y Vladimir . Ella tiene 35 años y es 15 años mayor que él , pero lo extraordinario es qu e él fue su hijastro desde que tenía siete años y durante los diez años que duró el matrimonio que ella mantuvo con su padre. Ahora Marina y Vladimir se han casado y esperan un niño .

Además, la inusual pareja también anunció, hace una semana, a través del Instagram de Marina, que van a tener su primer hijo. En la red social publicaron las fotografías de su matrimonio, en donde se mostraba la firma de los documentos legales de la unión. Cuando se enamoró de su exhijastro, después de 10 años de matrimonio con el padre de este joven, Marina dijo que no tenía idea de lo que iba a suceder en el futuro.

“No pude conciliar el sueño desde esa noche. Entendí que Marina me estaba engañando con mi hijo. En unos minutos ella solo vino y se acostó a mi lado. No le dije una palabra esa noche”, expresó. Alexey contó que no supo qué hacer en ese momento, por lo que comenzaron a alejarse y fue cuando decidieron separarse formalmente.