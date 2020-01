Una joven de 33 años casi muere al tomar una píldora anticonceptiva: "He tenido que medicarme durante seis meses"

Cuando despertó, la joven no podía andar ni hablar con facilidad por lo que su hermano alertó a Emergencias de su situación. Una vez que llegaron los servicios médicos a su domicilio, la joven fue trasladada hasta el hospital británico Good Hope situado en Sutton Coldfield . Fue en este centro médico donde Lauren Dyer tuvo que ser ingresada al encontrarle dos coágulos de sangre en los pulmones que no le permitían respirar con facilidad y que le habían sido provocados por el anticonceptivo.

Ella misma ha querido contar el suceso al medio de comunicación 'The Sun': "No tuve ninguna señal de advertencia, solo me desmayé. Lo normal es que los coágulos de sangre comiencen en las piernas y que estas se hinchen pero los míos se desarrollaron en la zona pélvica y cuando me desmayé era porque estaban llegando al corazón".