Una mujer queda en coma en Reino Unido por culpa de un incendio provocado por un patinete eléctrico

Algunas de las claves para prevenir este tipo de tragedias son, en primer lugar, analizar los elementos de seguridad de los que dispone el patinete antes de comprarlo y no guiarnos únicamente por el precio.

En segundo lugar, no es recomendable cargarlo por las noches, ya que es preferible tener controlado el patinete cuando se está cargando por si pudiera producirse un cortocircuito. Además, si has sufrido algún pequeño accidente o el patinete ha sufrido algún golpe en la zona de las baterías no debes cargarlo de inmediato para prevenir riesgos.