Asesinan a su hija de 2 años a golpes y la juzgan por "cómplice" y "mala madre"

En la vivienda familiar se encontraban Yanina, su hija Xiomara y un amigo de la familia de 44 años llamado Alfredo Leguizamón . Cuando la madre estaba desvistiendo a la pequeña que no paraba de llorar, Leguizamón le exigió que callase a la pequeña. Al no cesar los llantos de la menor, el hombre se dirigió hasta la habitación en la que se encontraba la madre y la niña y comenzó a golpear a la bebé hasta que la dejó gravemente herida .

Han pasado dos años y en esta última semana se ha llevado a cabo el juicio en el que se juzga a la madre de Xiomara . Dada la celebración del litigio, diferentes colectivos feministas han salido a la calle en defensa de Yanina Farías ya que creen que es un juicio injusto porque la joven no pudo hacer nada para salvar la vida de su pequeña y, a su vez, ella también estaba siendo víctima de malos tratos por parte de Alfredo Leguizamón.

Por eso, los colectivos feministas y en defensa de la igualdad como REDI han asegurado que Yanina Farías está siendo juzgada por "mala madre". "A Yanina se la juzga por no haber sido la garante de la vida de su hija. No la defendió y no evitó su muerte, por eso decimos que se la acusa de mala madre".