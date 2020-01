Una mujer denuncia a su excuñado por cobrarle un préstamo de 15.000 euros a base de felaciones

"Puedo ser muy agresivo"

La mujer explica que en todo momento se sintió muy amenazada por su excuñado y que este le propinó frases como: "Si me haces lo que me gusta, no tienes ni puta idea de lo contenta que estarás de mí. Porque yo soy muy radical. Yo tanto puedo ser agresivo como vengativo. ¿Eres consciente de lo que te acabo de decir? No tengo muchas piedades el día que me pongo en plan de combate. No lo debes poner en duda" o "mientras dure la deuda conmigo me harás de xiribeva (puta)". Incluso, a través de llamadas, el denunciado le propuso ir más allá y realizar un "69" con frases de alto contenido sexual. La presunta víctima afirma que nunca aceptó algo así.