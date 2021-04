Una mujer da a luz a dos mellizos concebidos con tres semanas de diferencia

La madre declaró que le hicieron una ecografía a las siete semanas y le dijeron que esperaba un bebé . Pero a las 12 semanas le realizaron otra ecografía y le dijeron que esperaba mellizos . "Mi corazón dio un vuelco; en realidad le pregunté a la ecografista ¿esto es real?", explicó Rebeca: "Era muy obvio que un gemelo era mucho más grande que el otro. Había una diferencia de tamaño de tres semanas entre ambos. No podían entender qué estaba pasando y por qué la diferencia de tamaño era tan grande".

Su marido Rhys, que estaba esperando a su compañero afuera debido a las restricciones del coronavirus, quedó igualmente asombrado al escuchar la noticia. "No me creyó hasta que miró las fotos y no dijo nada. Vio al mellizo uno y al mellizo dos en la foto y estaba tan sorprendido como yo. Nos sorprendió a los dos", cuenta la mujer.