Acosa a su exnovio con más de 83 llamadas de teléfono en las que aseguraba ser "el coco"

El juicio se ha celebrado sin estar presenta la acusada ya que no era especialmente necesario porque la Fiscalía pedía 9 meses de cárcel y la acusación particular 11. En estos casos no es necesario que el acusado se presente físicamente en los juzgados. Sin embargo, según ha informado 'Noticias de Navarra' el denunciante ha querido dejar claro el hostigamiento al que estuvo sometido: "Llamaba por teléfono, yo preguntaba que quién era y a veces respondía ‘soy el coco'".