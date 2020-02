La mujer que mató a su bebe recién nacida de nueve puñaladas ha sido considerada culpable por el jurado

La defensa además, ha mantenido que Sonia sufrió una amnesia disociativa dado que no recuerda nada de lo que ocurrió aquella trágica madrugada del 20 de febrero de 2018.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Las declaraciones durante el juicio

¿Sabe que se le acusa de haber causada la muerte de la niña que tuvo? ¿Usted le causó la muerte?, le ha preguntado el letrado, a lo que la mujer ha respondido que sí. "Sí, fui yo", respondió en el juicio temblando y con lloros. "No me acuerdo, no sé qué pasó. Solo sé que la perdí. Lo siento mucho, perdón, perdón", ha dicho entre lágrimas sin ofrecer más detalles de lo ocurrido.