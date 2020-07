Pierde 25 kilos durante el confinamiento gracias al entrenamiento diario y a socializar menos

La joven de 23 años consiguió bajar de una talla 16 a una talla 10

Georgia Allen asegura que nunca habría bajado peso de no ser por el confinamiento

Durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, muchas personas lucharon contra los kilos de más, con el inconveniente de tener los gimnasios cerrados y trabajar desde casa, lo que conlleva una mayor proximidad al picoteo. Pero algunos lo utilizaron como una oportunidad para iniciar un régimen más saludable e incluso lograron perder peso. Es el caso de Georgia Allen, una británica de High Wycombe que adelgazó hasta 25 kilos.

La joven de 23 años bajó de una talla 16 a una talla 10 gracias a reducir sus interacciones sociales, el entrenamiento diario y seguir el plan SlimFast. Asegura nunca se ha sentido más segura de sí misma. Y probablemente no habría comenzado su aventura contra la báscula de no ser por el coronavirus. "¡Estoy tan orgullosa de lo que he logrado! Si no fuera por el encierro, probablemente no habría comenzado mi viaje de pérdida de peso, supongo que es algo positivo que sacaré de todo esto'', asegura Allen.

Georgia no estuvo contenta con su peso durante mucho tiempo. "En febrero de este año, justo antes del confinamiento, me fui de vacaciones a España", explicó. "Estaba destinado a ser un momento de descanso con amigos, pero lo único en lo que podía pensar era en mi peso. Estaba incómoda y letárgica. Todas las mañanas me vestía con mi traje de baño y ropa de verano y me sentía desanimada cuando me miraba en el espejo '',cuenta la joven.

Habiendo visto a su hermana seguir el plan SlimFast y conseguir buenos resultados, cuando llegó el confinamiento, decidió intentarlo. "Normalmente estoy fuera todo el tiempo, pero como todos los demás, debido al encierro, he estado en casa más que nunca", dijo. "Me sorprendió lo simple que era el plan: las barras de comida y los batidos realmente llenaban, así que nunca tuve hambre".

'Antes del cierre me sentía hinchada e infeliz, pero salí de allí perdiendo más de 25 kilosy sintiéndome fantástica y con mucha más energía", asegura orgullosa. "No se me considera de alto riesgo, pero después de las noticias recientes sobre los vínculos entre el peso y el coronavirus, estoy realmente contenta de haber perdido peso y sentirme mejor".

"Mi día promedio consiste en un entrenamiento HIT de 30 minutos seguido de un batido de plátano para el desayuno", cuenta. 'Después tomaría una manzana o plátano como refrigerio a media mañana, y para el almuerzo tiendo a comer el yogur crujiente de fruta con alto contenido en proteínas. A media tarde disfrutaría de un snack bar de chocolate con caramelo SlimFast y para la cena como una ensalada de pollo a la parrilla", relata.

Un informe de Salud Pública de Inglaterra ha revelado que las personas con sobrepeso tienen más del triple de probabilidades de morir de COVID-19 que las de un peso saludable.Las personas que tienen un peso extra, definido como un índice de masa corporal de más de 25, también tienen siete veces más probabilidades de necesitar ventilación cuando están enfermos con COVID-19.