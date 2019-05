Una mujer queda infértil por negligencia médica durante una intervención

Sin embargo, durante la cirugía, se extrajo su tubo izquierdo sano en lugar del tubo derecho que se necesitaba retirar. Después de que el hospital se diera cuenta de su error, la mujer tuvo que someterse a otra operación para extraerle la trompa de Falopio derecha, lo que significa que ahora no puede concebir hijos de forma natural.

La mujer, que tiene un hijo de seis años, dijo que planeaba tener dos pequeños más. "Nada de esto parece real. Estoy desconsolada y me siento entumecida por lo que ha sucedido y devastada por la forma en que ya no puedo tener hijos de forma natural. El hospital ha clasificado esto como un 'evento que nunca ocurre' y es difícil entender cómo sucedió. Sólo espero que no le pase a nadie más", añadió.